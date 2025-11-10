В Омске поменяли директора скандальной ТГК-11

К энергетической компании накопилось множество претензий, в том числе со стороны властей.

В компании «ТГК-11», крупнейшем игроке на энергетическом рынке Омской области, сменился руководитель. Новым гендиректором назначен омич Дмитрий Бондарь. Руководству региона его сегодня представил гендиректор ПАО «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

По его словам, перед новым руководителем ТГК-11 поставлены следующие задачи – повышение эффективности управления энергетическими активами в Омской области, продолжение модернизации генерирующего оборудования, развитие и укрепление надежности генерирующего и теплосетевого комплекса региона.

Дмитрий Бондарь родился в Омске, окончил Омский государственный университет. В сфере энергетики он трудится более 20 лет, в ТГК-11 работает с момента основания компании. Бондарь принимал участие в формировании единой операционной структуры, управляющей генерирующими активами в Томской и Омской областях. В Группе «Интер РАО» занимал руководящие должности в генерирующих компаниях, участвовал в реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации генерирующих мощностей.

В последние несколько лет к деятельности ТГК-11 накопилось множество претензий, в том числе со стороны властей. Два года назад из-за аварий на ТЭЦ-5 без отопления остались сотни жилых домов по всему городу. Золоотвал этой станции назван причиной затопления дачных поселков в пригороде Омска, а «дочка» ТГК-11 – АО «Омск РТС» – на протяжении ряда лет необоснованно удерживала деньги за сверхнормативные потери на сетях муниципальной «Тепловой компании». Последняя выставила исков более чем на 500 млн рублей и сейчас успешно взыскивает средства через суд.