Экс-директора скандальной ТГК-11 наградили почетной грамотой

Он был отмечен за многолетний труд в сфере энергетики Омской области.

Бывшего генерального директора омской ТГК-11 Олега Хилько наградили Почетной грамотой Правительства Омской области. Информация об этом появилась на сайте правительства региона вчера, 11 ноября.

– За многолетний труд в сфере энергетики Омской области наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Хилько Олега Михайловича, генерального директора акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11», – говорится в распоряжении.

Любопытно, что документ датируется 10 ноября. В этот же день гендиректор ПАО «Интер РАО» Сергей Дрегваль представил руководству региона нового главу ТГК-11 Дмитрия Бондаря.

Отметим, что период руководства Олега Хилько, продлившийся два года, ознаменовался рядом громких скандалов и уголовных расследований, связанных с деятельностью предприятия.

Одной из наиболее резонансных ситуаций стало декабрьское отключение отопления в половине Омска. Инцидент, вызванный серией аварий на ТЭЦ-5, привел к тому, что бывший заместитель гендиректора Владимир Сосков был оштрафован на 180 тысяч рублей.

Летом 2024 года жители дачных участков и домовладений в Октябрьском округе Омска и соседних селах Омского района столкнулись с подтоплениями. Причиной стихийного бедствия был признан золоотвал ТЭЦ-5.

Кроме того, в 2024–2025 годах ФСБ и Следственным управлением СКР по Омской области было начато расследование уголовного дела, связанного с незаконной организацией майнинговых ферм на территории ТЭЦ-4. Среди фигурантов дела значится заместитель технического директора ТЭЦ-4 Игорь Суворов.