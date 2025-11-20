Омск-Информ
Под Омском восстановили газопровод, на котором произошел взрыв

Основные работы завершены, скоро подача газа возобновится.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении основных работ на участке магистрального газопровода недалеко от поселка Ростовка Омского района, где 18 ноября произошла авария.

По словам Хоценко, сейчас проводятся финальные испытания нового участка трубы. После испытаний подача газа возобновится.

– В поселке Ростовка Омского района завершены основные работы по замене трубопровода на участке магистрального газопровода, где вчера произошла авария. В настоящее время ведется продувка и опрессовка трубопровода, после проведенных испытаний будет осуществлен пуск газа, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, что взрыв произошел примерно в 300 метрах от жилых домов и впоследствии привел к возгоранию поля. Пожар был локализован, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб устраняли последствия ночью.

