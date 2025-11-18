«Все залило заревом»: появились новые кадры взрыва газа под Омском

Происшествие можно было наблюдать с дороги и из окон домов.

vk.com

В соцсетях появились новые кадры с места взрыва газа и пожара под Омском. Жители ЖК «Врубелево» и поселка Ростовка публикуют фотографии и видео.

Напомним, сегодня около 8:16 в поле во время ремонта на наземном газопроводе произошла авария. Очевидцы сообщали про взрыв примерно в 300 метрах от жилья. По предварительным данным, произошла утечка газа, которая спровоцировала пожар.

– Живы, здоровы, но руки трясутся. Взрыв был сильный, и зарево, – рассказала «Новому Омску» жительница ЖК «Врубелево».

Отметим, что в происшествии никто не пострадал.

– Был очень сильный хлопок, все залило заревом, казалось, что пламя ростом в девять этажей. Конечно, все были в панике, показалось на мгновение, что это испытания какого-то оружия. Запах, конечно, присутствует, задымленность, – рассказала жительница Ростовки изданию «НГС55».

На данный момент пожар уже потушили. Специалисты выясняют причину и занимаются ликвидацией последствий.

vk.com

Газопровод – магистральный. На время близлежащие поселки лишились газоснабжения. Как сообщают местные жители, отключили отопление и горячую воду. Однако котельные вскоре начали обеспечивать газом по резервным магистральным линиям. Восстановить газоснабжение полностью обещают в ближайшее время.