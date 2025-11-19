«Не входит в программу»: власти Омска пока не могут расселить разрушающийся дом

Администрация отреагировала на обращения жильцов аварийной пятиэтажки.

Прокуратура Омской области

Администрация Омска прокомментировала обращение жителей пятиэтажного дома по проспекту Королева, 4А, который признан аварийным и готовится к сносу. Жители жаловались, что дом до сих пор не расселен, несмотря на опасность обрушения.

Власти ответили, что аварийная пятиэтажка не входит в программу по переселению, а для ускорения процесса расселения необходим соответствующий судебный акт.

– Дом 4А по улице Королева не входит в региональную программу по переселению, из-за чего может быть расселен только по судебному решению о незамедлительном расселении, в отношении которого оно отсутствует, – сообщили в администрации.

Также в Администрации уточнили, что переселенцам предложено жилье маневренного фонда, расположенного в поселке Загородный, где недавно проводился капитальный ремонт. Однако, как отмечают сами жители, в предложенных помещениях только шесть квартир, тогда как в доме проживает 476 человек.

Напомним, что в начале ноября администрация Омска приняла постановление, согласно которому дом признается аварийным и подлежит сносу.

В постановлении говорится, что меры приняли в связи с исчерпанием несущей способности и опасности обрушения пятиэтажки. Также уточняется, что здание создает угрозу жизни и здоровью жителей дома и пребывающих в непосредственной близости людей.

Дом, в котором ранее находилось общежитие, весной был признан аварийным на основании заключения межведомственной комиссии. Тогда власти хотели его реконструировать, но в конце лета постановление о восстановлении здания отменили и дом начали готовить к сносу.