В омских Нефтяниках грозит рухнуть аварийная пятиэтажка

Власти ввели режим повышенной готовности.

@GigaChat

Мэрия Омска ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения еще одного дома. На этот раз речь идет о пятиэтажном доме по адресу: проспект Королева, 4а, в Советском округе.

В постановлении говорится, что меры приняли в связи с исчерпанием несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома. Уточняется, что здание создает угрозу жизни и здоровью жителей пятиэтажки и пребывающих в непосредственной близости людей.

Дом, некогда служивший общежитием, весной был признан аварийным на основании заключения межведомственной комиссии. Тогда власти хотели его реконструировать. В конце лета постановление о восстановлении здания отменили и дом начали готовить к сносу.