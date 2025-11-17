«Чувствуем себя брошенными»: почти 500 омичей не могут сбежать из разрушающегося дома

Жильцы обратились к главе региона, но ответа пока не поступило.

Прокуратура Омской области

Омичи, живущие в аварийном доме по адресу: Королева, 4А, направили губернатору Виталию Хоценко два обращения с криком о помощи. Напомним, что пятиэтажный дом в Нефтяниках был признан аварийным и подлежит сносу, однако жильцы сообщают, что до сих пор не переселены.

– Наш дом не только признан аварийным, но и находится в состоянии, угрожающем жизни, что подтверждено введением режима «Повышенная готовность». Несмотря на прямую угрозу, Администрация города Омска не предпринимает никаких действий по нашему расселению и не предоставляет нам безопасное временное жилье. Мы чувствуем себя брошенными и не защищенными, – рассказала омичка Нина Борисенко.

Старшая по дому Евгения Воробель в своем обращении отметила, что в маневренном фонде, предлагаемом для переселения, имеется всего 6 квартир, тогда как в доме проживают 476 человек.

– 5 числа к нам на дом был выезд ДЖП. Нас оповестили, что до 13 числа нам всем надо съехать, при этом в маневренном фонде есть только 6 квартир в поселке Загородный, а в доме 476 человек, 14 числа обещали отключить от коммуникаций, но слава богу не отключили, нам что делать? Нам идти не куда, – объяснила ситуацию старшая по дому.

Власти пока никак не прокомментировали ситуацию с «застрявшими» в аварийной пятиэтажке омичами.

Напомним, что в начале ноября администрация Омска приняла постановление, согласно которому дом признается аварийным и подлежит сносу.

В постановлении говорится, что меры приняли в связи с исчерпанием несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома. Также уточняется, что здание создает угрозу жизни и здоровью жителей пятиэтажки и пребывающих в непосредственной близости людей.

Дом, в котором ранее находилось общежитие, весной был признан аварийным на основании заключения межведомственной комиссии. Тогда власти хотели его реконструировать, но в конце лета постановление о восстановлении здания отменили и дом начали готовить к сносу.