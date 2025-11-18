В Омской области раскатали масштабный ремонт взрыва на газопроводе

Стало известно, какие меры принимают власти для восстановления подачи газа в дома и котельные.

@GigaChat

Сегодня в Омском районе в поселке Ростовка произошел взрыв на магистральном газопроводе, который вызвал сильный пожар в поле. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими сотрудниками, а предприятия, оставшиеся без подачи газа, перевели на резервное топливо.

– Газоснабжение частных домов компенсировано за счет увеличения подачи газа по сетям города и района. Кроме того, восемь котельных также перешли на использование резервного топлива – дизеля и мазута, – отметил министр.

Он добавил, что на место уже прибыли 12 единиц специальной техники, включая экскаваторы, автокраны и трубоукладчик, а также 30 дополнительных специалистов для устранения последствий аварии.

– Планируется разработка траншеи, укладка трубопровода длиной около 25 погонных метров, проведение сварочных работ, продувка и опрессовка труб, после чего будет осуществлен пуск газа, – пояснил Шнипко.

Кроме того, Шнипко напомнил, что в случае отключения газоснабжения жители могут обращаться в диспетчерские службы: ООО «Газпроммежрегионгаз Омск» – 65-97-20, Омский муниципальный район – 68-22-23 и 68-42-52, а также в администрацию города Омска – 78-78-78.