Омский губернатор рассказал о ликвидации последствий взрыва газа

Сейчас потребители обеспечиваются топливом по резервной схеме.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ликвидации последствий взрыва газа и крупного пожара в поселке Ростовка Омского района. Информацию он опубликовал в своем телеграм-канале.

– Сегодня утром, около 08:16 по местному времени, в поле неподалеку от поселка Ростовка в Омском районе произошло возгорание на участке магистрального газопровода. Причиной ЧП стала авария на трубопроводе, – отметил Хоценко.

Глава региона сообщил, что в данный момент пожар локализован, пострадавших нет, а жителям Омского района и других муниципалитетов области ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты МЧС, газового хозяйства, правоохранительных органов и представители органов власти Омской области.

Также губернатор отметил, что котельные в Омском районе обеспечиваются газом по резервным магистральным линиям.

– На котельных сформированы резервные виды топлива. Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача в ближайшее время – восстановить газ в постоянной схеме, – добавил Хоценко.

В заключение губернатор подчеркнул, что правительство Омской области продолжает координировать процесс подачи газа по постоянной схеме.