Почти построенная школа в омском Серебряном Береге не прошла экспертизу

Образовательное учреждение планируют открыть после Нового года.

Мэрия Омска

Проектная документация на почти построенную школу в микрорайоне Серебряный Берег не прошла государственную экспертизу и получила отрицательное заключение. Подробности отказа и причины, по которым проект не был одобрен, в экспертизе не раскрываются.

Известно, что проектную документацию готовило ООО «Сибирская проектная компания», а экспертизу проводило АО «Государственная экспертиза Омской области».

Напомним, что, по данным на июнь этого года, школа была готова на 80 %. Подрядчик обещал завершить все работы этим летом. Застройщиком учреждения является Управление капитального строительства города Омска, а генеральным подрядчиком – ООО «Русстрой».

В сентябре на стройку нагрянула выездная проверка Госстройнадзора Омской области. Цель и итоги рейда в ведомстве не озвучили.

Учебное заведение планируют открыть после зимних каникул 2026 года. Как заявили ранее власти Омской области, школа должна быть готова к 1 ноября, однако откроют ее позже, чтобы не прерывать учебный процесс.

Школа рассчитана на 1100 учеников. Новое четырехэтажное здание будет иметь площадь 26 тыс. кв. м и будет оснащено классами и учебными кабинетами, зонами отдыха, столовой, библиотекой с читальным залом, актовым и двумя спортивными залами с раздевалками и душевыми. Кроме того, предусмотрены помещения для занятий хореографией и размещения тренажеров.

Напомним, что контракт на завершение строительства школы был подписан 11 июня 2024 года. Согласно первоначальным условиям, сдать объект планировалось до 28 декабря прошлого года, однако школу никак не могли достроить из-за срывавших сроки подрядчиков.