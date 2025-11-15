«Авангард» готовит громкий камбэк: Якупов и Пономарев могут вернуться на лед

Игроки длительное время восстанавливались от травм.

Hawk.ru

Нападающие «Авангарда» Василий Пономарев и Наиль Якупов, которые длительное время восстанавливались после травм, отправились с командой на выездную серию. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Во время предстоящей выездной серии оба форварда могут вернуться на лед. Команда проведет два матча: 16 ноября в Нижнем Новгороде против «Торпедо» и 18 ноября в Тольятти против «Лады».

Якупов травмировался в середине сентября и был прооперирован в Германии. Примерно месяц спустя из строя выбыл Пономарев – хотя сначала сообщалось о небольшой травме, форварду потребовалось несколько недель на восстановление. Все это время нападающие проходили индивидуальные тренировки.