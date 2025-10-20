Еще один: забивной нападающий «Авангарда» выбыл из строя на месяц

Василий Пономарев должен вернуться в те же сроки, что и Наиль Якупов.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о причинах отсутствия двух игроков команды во вчерашнем матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). По словам канадского специалиста, нападающий Василий Пономарев получил травму и будет восстанавливаться примерно месяц, а его коллегу по амплуа Дмитрия Рашевского скосила простуда.

– К сожалению, Пономарев выбыл примерно на месяц. Мы ждем его возвращения в те же сроки, что и Наиля Якупова. Рашевский просто приболел, – приводит слова Буше телеграм-канал «Авангарда».

Буше подчеркнул, что сложившаяся ситуация открывает возможности для других хоккеистов показать свои способности и получить дополнительное игровое время.

Отметим, что Пономарев в текущем сезоне заработал 8 очков, забросив 5 шайб и отдав 3 результативные передачи.

Ранее Буше рассказал о том, как проходит реабилитация форварда команды Наиля Якупова. По его словам, нападающий восстанавливается медленно и на лед вернется еще не скоро.