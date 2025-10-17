«Восстановление идет медленно»: Буше рассказал о травме нападающего «Авангарда» Якупова

По словам тренера, в ближайшее время возвращения форварда ждать не стоит.

hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о том, как проходит реабилитация форварда команды Наиля Якупова, ранее получившего травму ноги во время матча с минским «Динамо».

По словам тренера, нападающий медленно восстанавливается после операции и на лед вернется еще не скоро.

– Восстановление Наиля Якупова идет очень медленно, рано или поздно он вернется, но мы не хотим искусственно возвращать его в игру, потому что он важнейшая часть нашей команды, – сказал тренер.

Отвечая на вопрос о состоянии Николая Прохоркина, который тоже выбыл из состава из-за травмы, Буше рассказал, что во вчерашнем матче с «Барысом» «Авангард» лишился еще двух нападающих.

– В этой игре мы потеряли двух центральных нападающих, пока не знаю, что конкретно случилось, будем выяснять, – отметил Буше.

Напомним, матч завершился с разгромным поражение омичей со счетом 2:6. Буше объяснил это физической усталостью игроков и тактическими ошибками.