Спорт

«Большая потеря»: забивной форвард «Авангарда» выбыл из-за травмы

Дата его возвращения неизвестна.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что нападающий Николай Прохоркин получил травму. Форварда не включили в заявку на вчерашний матч против «Автомобилиста».

По словам тренера, Прохоркин выбыл на неопределенный срок.

– У Прохоркина травма. И сейчас мы не можем сказать, как долго он будет вне игры. Это могут быть дни или недели, это травма нижней части тела, которая может пройти быстро, а может занять длительное время. Большая потеря, нам будет его не хватать, будем надеяться, что он восстановится как можно быстрее, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что за текущий сезон форвард заработал уже 10 очков: забросил 6 шайб и отдал 4 результативные передачи.

Ранее из состава выбыл нападающий Наиль Якупов. Он получил травму ноги во втором периоде встречи с минским «Динамо». Наиль уже перенес операцию в Германии и должен вернуться в строй примерно через три недели.

Мария Филимонова