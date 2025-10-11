Ни одной шайбы: «Авангард» снова потерпел поражение от «Автомобилиста»

Встреча закончилась со счетом 0:3.

В очередном матче регулярного чемпионата, прошедшем вчера, 10 октября, омский «Авангард» потерпел крупное поражение от екатеринбургского «Автомобилиста». Игра завершилась со счетом 0:3.

«Ястребы» пропустили уже в первой половине стартового периода, отличился нападающий ульцев Данил Романцев. Вскоре «Авангард» остался в меньшинстве, что позволило противнику удвоить преимущество усилиями защитника Джесси Блэкера.

Во втором периоде команды показали активную игру, создав большое количество моментов, однако омичи не смогли забросить ни одной шайбы. К концу периода игроки обеих команд получили удаления: у «Авангарда» на две минуты на скамейку присел Артем Блажиевский, а у «Автомобилиста» четырехминутное наказание заработал Ярослав Бусыгин за удар клюшкой по лицу капитана омичей Дамира Шарипзянова.

Третий период также не принес изменений в счете, пока на последних минутах матча «Авангард» рискнул оставить свои ворота пустыми. Однако эта стратегия обернулась поражением. Третью шайбу в пустые ворота омичей отправил Максим Денежкин.

Напомним, что прошлая встреча команд также закончилась поражением «Авангарда». Тогда омичи проиграли со счетом 1:3.