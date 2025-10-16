«Авангард» позорно проиграл бывшему тренеру Кравцу

Неудачный матч провел вратарь омичей Андрей Мишуров.

t.me/omskiyavangard Сегодня, 16 октября, в Астане прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и омским «Авангардом». Казахстанский клуб сейчас тренирует бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, и он должным образом настроил своих подопечных на одного из лидеров КХЛ. К тому же неудачный матч провел вратарь «ястребов» Андрей Мишуров.

Хозяева отлично начали матч, быстро забросив две шайбы в ворота «ястребов». В конце стартового отрезка Николай Прохоркин в большинстве отыграл одну шайбу. Чтобы сравнять счет, «Авангарду» понадобился еще почти период – капитан омичей Дамир Шарипзянов отлично реализовал большинство.

Ключевым эпизодом игры стала последняя минута второго периода. «Ястребы» в течение шести секунд схватили сразу два удаления, и, едва начался заключительный отрезок матча, «барсы» наказали гостей. В расстановке 5 на 3 хозяева забросили третью шайбу, а еще через три минуты записали на счет четвертую.

Финальный штурм «Авангарда» испортил вратарь Мишуров, совершивший результативную ошибку на выходе из ворот. Андрей в целом неуверенно провел игру, что сказалось на нервозности его партнеров – «ястребы» слишком много удалялись. За четыре минуты до конца встречи тренерский штаб «Авангарда» заменил его на шестого полевого игрока, но этот ход не сработал – омичи пропустили еще одну шайбу.

Итоговый счет матча 6:2 в пользу «Барыса». С выезда по маршруту Екатеринбург – Магнитогорск – Челябинск – Астана «ястребы» привезли только 4 очка. Следующую игру «ястребы» проведут в воскресенье, 19 октября, против екатеринбургского «Автомобилиста». Начало в 17.00.