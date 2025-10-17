«Будем делать выводы»: Буше разнес «Авангард» после разгромного поражения «Барысу»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше лаконично прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Барыса» со счетом 2:6. На послематчевой пресс-конференции канадец ограничился коротким комментарием.
– Соперник заслужил эту победу, на этом все, – сказал Буше.
Позже Буше объяснил обстоятельства поражения «ястребов» с таким позорным счетом. Наставник омичей обратил особое внимание на физическое состояние игроков и тактику, избранную командой.
– В Астану мы приехали «без ног», но, когда «нет ног», нужно играть умнее. В конце любой выездной серии ожидаемо, что есть усталость, надо доставать силы и действовать более обдуманно. Имея 2:2 после камбэка, нужно сохранять этот счет, а не бежать вперед, сломя голову, не терять игроков соперника, не удаляться бездумно. Мы знали, что «Барыс» очень быстрая и активная команда, играет дома при поддержке болельщиков, нам нужно было сохранять голову холодной. Это у нас не получилось, будем делать выводы, – добавил Буше.
Следующий матч «Авангард» проведет на домашней арене 19 октября. Команда выйдет на лед против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.