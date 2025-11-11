Омск-Информ
Пока без контактов: звезды «Авангарда» готовятся к мощному камбэку

Форварды Василий Пономарев и Наиль Якупов присоединятся к команде уже сегодня.

Нападающие омского «Авангарда» Василий Пономарев и Наиль Якупов, не играющие длительное время из-за травм, сегодня выходят тренироваться с основной группой команды, сообщает «Хоккейная правда». По данным телеграм-канала, игроки пока будут кататься без контактов, их возвращения в строй ждут уже в ближайшее время.

Якупов получил травму в середине сентября, хоккеисту была сделана операция в Германии. Спустя месяц из строя выбыл Пономарев. Изначально сообщалось, что он отделался небольшим повреждением, но восстановление форварда затянулось на несколько недель. Все это время хоккеисты тренировались по индивидуальной программе.

Вчера, 10 ноября, «Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив дома питерскому СКА со счетом 0:1. В четверг, 13 ноября, «ястребы» принимают челябинский «Трактор».

