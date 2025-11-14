Омск-Информ
Болезнь вывела из строя двух ключевых форвардов «Авангарда»

У хоккеистов поднялась высокая температура.

Вчера, 13 ноября, омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:2. Однако игра омской команды прошла без двух ведущих нападающих – Александра Волкова и Николая Прохоркина.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил отсутствие игроков болезнью. По словам наставника, у спортсменов поднялась температура.

– Надеюсь, что уже завтра (их можно ждать. – Прим. ред.). Но если серьезно, то они приболели, у них просто повышена температура. Они, конечно, такие крепкие орешки, но температура достаточно высокая, поэтому не было оснований для того, чтобы действительно пускать их играть. Им нужно отдохнуть, восстановиться, – сказал Буше.

Буше добавил, что в следующем матче «Авангард» рассчитывает на ранее травмированных Василия Пономарева и Наиля Якупова. Команда проведет игру в воскресенье, 16 ноября, в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

