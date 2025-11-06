Омская школьница, задушившая новорожденного сына, отправится в колонию

Девушка оставила тело малыша в мусорном ведре.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор 16-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

По версии суда, днем 18 июля в омском хостеле на улице 5-я Путевая девушка родила здорового мальчика. Не желая заботиться о ребенке, она задушила его и поместила в пакет, оставив в мусорном ведре в ванной. Тело младенца позже обнаружила уборщица. Подсудимая полностью признала свою вину.

Суд приговорил девушку к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры было вынесено частное постановление в адрес администрации образовательного учреждения, где училась обвиняемая, за ненадлежащее выполнение работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Сразу после оглашения приговора девушка была взята под стражу прямо в зале суда.