Сотрудники гостиницы не подозревали, что постоялица была беременна.

Сотрудники гостиницы рассказали «НГС55», как развивались события в омской гостинице, где нашли мертвого новорожденного. По их словам, мать ребенка зовут Марина и она часто останавливалась в хостеле вместе со своим молодым человеком по имени Канат.

– Она примерно раз в неделю приходила с молодым человеком казахской национальности. Это было регулярно где-то с начала весны. Девушка не выглядит на 16 лет. Она старше на вид. Ночь они переночевали. Утром парень ушел, – поделилась горничная Татьяна Панюта.

Она добавила, что с этими постояльцами никогда не возникало проблем – пара вела себя спокойно, а после их выезда номер всегда оставался чистым.

– Я даже не заметила, что она беременна. Она плотненькая, всегда в широкой футболке и штанах была. Парень со мной всегда разговаривал. Приветливый такой. И оформлялся он всегда. Они никогда не шумели, не были сильно пьяными. Всегда чистенький номер оставляли, – отметила горничная.

Именно Татьяна обнаружила в мусорном ведре ванной комнаты мертвого новорожденного. Ранее в тот же день она слышала плач ребенка, однако подумала, что эти звуки доносятся из соседнего дома.

– Где-то в пять минут пятого услышала хлопок двери. Марина уже была на улице. Сказала, что уходит. Открываю номер, а там все в крови. Туалет был закрыт. Я побежала за ней, но ее уже не было. Открыла туалет, свет там не включался. Все стены в крови, куски плотные лежали, в раковине – постельное белье. Подбегаю к ведру, беру за мусорный пакет и понимаю, что он тяжелый. Пошла вызывать полицию, – рассказала сотрудница хостела.

Управляющая гостиницей Марина Балуник сообщила, что роды прошли тихо, без громких звуков. По ее словам, ребенок был недоношенным.

– Я приехала, когда это все уже произошло. Все в шоке. Все удивляются, что девушка родила без криков и звуков. Но, говорят, там ребенок недоношенный. Она спровоцировала выкидыш. Не знаю, как она справилась. У нас такое впервые. Вопиющий случай. Печально это, – добавила она.

Напомним, трагедия произошла 18 июля в хостеле на улице 5-я Путевая. По версии следствия, с 17 по 18 июля 16-летняя мать новорожденного находилась в гостинице, где родила здорового мальчика. После этого она задушила ребенка, завернула его в пакет и спрятала в мусорном ведре в ванной комнате. Позже на допросе она заявила, что не знала о беременности.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.