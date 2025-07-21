Омск-Информ
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·Происшествия

Матери ребенка грозит до 5 лет лишения свободы. 

Стали известны подробности трагедии, случившейся в Омске 18 июля. Тогда в хостеле на улице 5-я Путевая горничная обнаружила тело новорожденного.   

На допросе 16-летняя мать ребенка утверждала, что не подозревала о своей беременности. В гостинице, по ее словам, у нее была встреча с взрослым мужчиной. Об этом «Городу55» рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, по данным следствия, девушка находилась в хостеле с 17 по 18 июля. Там она родила здорового мальчика, после чего задушила новорожденного, завернула его в пакет и спрятала в мусорном ведре в ванной. Ранее несовершеннолетняя объясняла свои действия нежеланием становиться матерью и воспитывать ребенка. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Теперь девушке может грозить до пяти лет лишения свободы. 

Алексей Новиков
·Происшествия

Матери ребенка грозит до 5 лет лишения свободы. 

Стали известны подробности трагедии, случившейся в Омске 18 июля. Тогда в хостеле на улице 5-я Путевая горничная обнаружила тело новорожденного.   

На допросе 16-летняя мать ребенка утверждала, что не подозревала о своей беременности. В гостинице, по ее словам, у нее была встреча с взрослым мужчиной. Об этом «Городу55» рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, по данным следствия, девушка находилась в хостеле с 17 по 18 июля. Там она родила здорового мальчика, после чего задушила новорожденного, завернула его в пакет и спрятала в мусорном ведре в ванной. Ранее несовершеннолетняя объясняла свои действия нежеланием становиться матерью и воспитывать ребенка. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Теперь девушке может грозить до пяти лет лишения свободы. 

Алексей Новиков