Матери ребенка грозит до 5 лет лишения свободы.

Стали известны подробности трагедии, случившейся в Омске 18 июля. Тогда в хостеле на улице 5-я Путевая горничная обнаружила тело новорожденного.

На допросе 16-летняя мать ребенка утверждала, что не подозревала о своей беременности. В гостинице, по ее словам, у нее была встреча с взрослым мужчиной. Об этом «Городу55» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, по данным следствия, девушка находилась в хостеле с 17 по 18 июля. Там она родила здорового мальчика, после чего задушила новорожденного, завернула его в пакет и спрятала в мусорном ведре в ванной. Ранее несовершеннолетняя объясняла свои действия нежеланием становиться матерью и воспитывать ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Теперь девушке может грозить до пяти лет лишения свободы.