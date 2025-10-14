В Омске начали судить школьницу, родившую и задушившую сына в хостеле

Девушке грозит до 5 лет колонии за убийство малолетнего.

Ленинский районный суд Омска начал рассматривать уголовное дело об убийстве новорожденного, сообщает областная прокуратура. В преступлении обвиняют 16-летнюю мать ребенка.

По версии следствия, омичка родила здорового сына днем 18 июля в хостеле на улице 5-я Путевая. Воспитывать ребенка она не хотела, поэтому задушила его и, положив тело в пакет, оставила в мусорном ведре в ванной. Тело ребенка нашла сотрудница гостиницы во время уборки.

Как сообщалось ранее, девушка часто ночевала в этом хостеле вместе с парнем. Работники гостиницы рассказали, что на вид она была старше. К тому же по школьнице не было заметно, что она беременна. С постояльцами никогда не было проблем до самого последнего визита девушки. В тот день после ухода омички сотрудница обнаружила залитые кровью стены и вызвала полицию.

Отметим, что юная омичка признала вину. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.