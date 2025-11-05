«Поспали везде»: Костин рассказал об изнурительной дороге в Омск

Хоккеист преодолел долгий путь из Пензы через Москву.

hawk.ru Новый нападающий «Авангарда» Клим Костин рассказал о своем изнурительном пути в Омск. По словам хоккеиста, последние два дня были настоящим испытанием.

– Я был в Пензе все это время, в моем родном городе, и позвонил агент. Мы с женой быстро все вещи в чемодан просто покидали. Выехали на машине до Москвы, доехали от Пензы, это где-то 8 часов. Потом самолет из Москвы в Омск, поспали пару часов в самолете. Нас отвезли в гостиницу, мы еще в гостинице 2 часа поспали. И получается, съездили забрали вещи, сразу завезли в квартиру, и я прибыл на арену, – цитирует форварда пресс-служба «ястребов».

Несмотря на усталость после длительной дороги, Костин подчеркнул, что рад вернуться в «Авангард» и был тепло принят командой.

Хоккеист также рассказал о встрече с главным тренером команды Ги Буше. По его словам, наставник предложил начать работать с чистого листа, если игрок готов полностью отдаваться команде, поддерживать атмосферу в коллективе и бороться за эмблему клуба. Костин отметил, что полностью согласен с этим подходом и готов сосредоточиться на тренировках, ожидая своего шанса на лед.