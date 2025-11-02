Ждем в «Авангарде»? Экс-чемпион Костин приехал в Омск

Клуб пока официально не объявлял о подписании форварда.

Потенциальный нападающий «Авангарда» Клим Костин прилетел в Омск вместе со своей девушкой. Об этом стало известно из публикации в ее телеграм-канале.

Один из комментаторов спросил, стоит ли ждать Костина в «Авангарде», но не получил ответа от возлюбленной хоккеиста.

Напомним, что ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил, что спортсмен намерен продолжить карьеру в России. Права на игрока в КХЛ принадлежат омскому клубу.

Сопин также сообщил, что на форварда претендовали и другие команды, но переговоры не принесли желаемого результата. Менеджмент клуба рассматривает несколько вариантов будущего Костина: возвращение в состав «Авангарда» или обмен с другим клубом. Официальных сообщений о подписании контракта пока не поступало.

Отметим, что еще месяц назад Клим Костин отрицал подписание контракта с «Авангардом». Он собирался остаться в НХЛ, однако предложений от заокеанских клубов так и не поступило.

В истории с подписанием форварда из чемпионского состава «Авангарда» сезона-2020/2021 есть еще одна проблема – по данным инсайдеров, Костин потребовал огромную зарплату.