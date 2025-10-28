Сопин прозрачно намекнул на возвращение Костина в омский «Авангард»

Клубы КХЛ начали охоту на форвардов.

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин объяснил ситуацию с возможным возвращением в команду легендарного экс-«ястреба» Клима Костина.

Как рассказал Сопин, за форвардом охотятся несколько клубов КХЛ. «Авангарду» – владельцу спортивных прав на Костина – уже поступают предложения, однако ни одно из них не устроило руководство «ястребов».

– Клим уже определился, что будет играть в России. Так как его спортивные права принадлежат омскому «Авангарду», мы выслушиваем возможные предложения от других клубов. Два других клуба выходили на нас с предложениями, но они нас не устроили, – рассказал Сопин.

Также генменеджер не стал исключать, что Клим Костин может оказаться и в «Авангарде».

– Он может оказаться и у нас, может стать частью какого-то обмена или сделки, – подытожил Сопин.

Также генменеджер уточнил, что «Авангард» держит связь с агентом Костина.

Напомним, что еще месяц назад Клим Костин отрицал подписание контракта с «Авангардом». Он собирался остаться в системе НХЛ. Однако предложений так и не поступило.

Но с подписанием форварда из чемпионского состава «Авангарда» сезона-2020/2021 есть сложности.