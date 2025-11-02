В Омске снова начались перебои с электричеством

Отключения затронули микрорайон Прибрежный.

В Омске снова начались перебои с электроснабжением. На этот раз они затронули Левобережье города. Как сообщили «Омск-информу» читатели, проблемы начались еще вчера вечером, 1 ноября, и продолжаются до сих пор.

Перебои коснулись жителей микрорайона Прибрежного.

– Вчера вечером поздно отключилось, минут через 10 дали. Сейчас опять вырубили, – сообщили местные жители.

Напомним, что перебои с электричеством наблюдались в Омске летом. Они были связаны с аномально жаркой погодой. Позже отключения спровоцировали сильные грозы с ветром и градом. Тогда мэр Омска Сергей Шелест разделил недовольство омичей и назвал работу ресурсников неудовлетворительной.

На днях МЧС заявило о резком ухудшении погоды в Омской области.