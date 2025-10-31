Омск-Информ
МЧС заявило о резком ухудшении погоды в Омской области

Ноябрь в регионе начнется с осадков разной интенсивности, метели и резкого понижения температуры.

В Омской области ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает региональное МЧС со ссылкой на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Днем 1 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий: осадки разной интенсивности (дождь, переходящий в снег), налипание мокрого снега, сильный ветер порывами 15–20 м/с, метель с ухудшением видимости. На дорогах снежные заносы. 3 и 4 ноября резкое понижение температуры воздуха, – говорится в сообщении МЧС.

Жителей региона призывают соблюдать осторожность. ️При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 101.

