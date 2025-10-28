Нападение на школьницу в Омске оказалось не фейком

По данным источников «Омск-информа», на девочку напал знакомый подросток.

В истории с «поцарапанной» омской школьницей появились новые детали. Ранее сообщалось, что вечером 23 октября на 11-летнюю девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы, на улице Энергетиков в городке Нефтяников напал незнакомец.

По версии следствия, он спросил, где находится магазин, а потом начал бить девочку по лицу и рукам острым предметом. Чуть позже появилось уточнение, что нападавший – подросток.

«Омск-информ» уже рассказывал, что следствие рассматривало версию с нападением 13-летнего школьника. Однако полиция заявила, что вся история с «порезами» – фейк, впрочем, не став уточнять, как именно девочка получила травмы.

По данным источников редакции в силовых структурах, на школьницу действительно напал 13-летний мальчик, с которым она знакома. Мотивы его действий неизвестны. Сейчас в этой непростой истории разбираются специалисты. Чтобы не навредить детям, историю с нанесением порезов пытаются аккуратно спустить на тормозах.