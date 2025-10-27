Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске ищут подростка, напавшего на 11-летнюю школьницу

Девочка хорошо запомнила нападавшего молодого человека.

В прокуратуре рассказали подробности нападения на 11-летнюю школьницу в Омске. Напомним, преступление произошло 23 октября на улице Энергетиков в Советском округе.

По данным ведомства, все случилось на остановке «ДК «Звездный». К школьнице подошел неизвестный ей ранее молодой человек, предположительно подросток. Он спросил, как пройти в магазин, а когда девочка отвлеклась, чтобы показать направление, стал бить ее по лицу острым предметом и сбежал.

– Придя домой, девочка рассказала о произошедшем матери, с которой они обратились в больницу. После оказанной медицинской помощи пострадавшую отпустили домой, – отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что проверку по факту инцидента начал следственный комитет. Нападавшего ищут.

·Происшествия

В Омске ищут подростка, напавшего на 11-летнюю школьницу

Девочка хорошо запомнила нападавшего молодого человека.
GigaChat

В прокуратуре рассказали подробности нападения на 11-летнюю школьницу в Омске. Напомним, преступление произошло 23 октября на улице Энергетиков в Советском округе.

По данным ведомства, все случилось на остановке «ДК «Звездный». К школьнице подошел неизвестный ей ранее молодой человек, предположительно подросток. Он спросил, как пройти в магазин, а когда девочка отвлеклась, чтобы показать направление, стал бить ее по лицу острым предметом и сбежал.

– Придя домой, девочка рассказала о произошедшем матери, с которой они обратились в больницу. После оказанной медицинской помощи пострадавшую отпустили домой, – отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что проверку по факту инцидента начал следственный комитет. Нападавшего ищут.