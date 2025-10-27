Омск-Информ
·Происшествия

Омич изрезал лицо 11-летней школьнице и гуляет на свободе

Преступление произошло четыре дня назад, но нападавшего пока так и не поймали.

Омские полицейские разыскивают мужчину, который напал на 11-летнюю девочку. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», преступление произошло в минувший четверг, 23 октября.

Девочка возвращалась из художественной школы, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он спросил, где находится магазин. Школьница повернулась, чтобы показать рукой направление. В этот момент преступник начал бить ее по лицу острым предметом.

В результате ребенок получил порезы лица и рук, а преступник сбежал.

