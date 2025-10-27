Следком сделал заявление о нападении на 11-летнюю школьницу в Омске

Следователи тщательно разбираются в обстоятельствах происшествия.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения на 11-летнюю школьницу в Омске. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 23 октября на улице Энергетиков. На девочку напал подросток, а не мужчина, как заявлялось ранее.

– В настоящее время проводятся опросы и другие мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а действиям подростка будет дана правовая оценка, – сообщили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что на девочку, шедшую из художественной школы, напал незнакомый мужчина. Он спросил, где находится магазин. Когда школьница повернулась, чтобы показать рукой направление, неизвестный начал бить ее по лицу острым предметом.

В результате ребенок получил порезы лица и рук, а преступник сбежал.