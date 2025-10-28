Никто не бил: полиция опровергла нападение на 11-летнюю школьницу в Омске

Что действительно произошло с девочкой, не сообщается.

Омская полиция опровергла информацию о нападении неизвестного мужчины на 11-летнюю девочку. Как сообщает «НГС55», школьница получила порезы лица и рук не в результате противоправных действий.

Что именно произошло с девочкой, не сообщается. Однако, если преступления не было, можно предположить несчастный случай или самовредительство. В полиции отметили, что с семьей проводят профилактическую работу.

Информация о нападении появилась в телеграм-канале «Осторожно, новости». Предполагалось, что преступление произошло 23 октября. Якобы неизвестный мужчина (позже – подросток) спросил у школьницы дорогу, а когда она отвлеклась, принялся быть ее острым предметом по лицу и рукам.