В деле о «поцарапанной» омской школьнице неожиданно появился знакомый

По некоторым данным, хулиганом может быть 13-летний знакомый пострадавшей.

t.me/ostorozhno_novosti В истории с нападением на 11-летнюю школьницу появились новые подробности. Как ранее уже сообщалось, вечером 23 октября на улице Энергетиков в городке Нефтяников к девочке, возвращавшейся с музыкальной школы, подошел незнакомец и спросил, где находится магазин. Школьница повернулась, и в это время он начал бить ее по лицу острым предметом.

В результате у ребенка остались резаные раны лица и рук, а преступник сбежал. По уточненным данным, на девочку напал подросток.

Как пояснили «Омск-информу» в полиции, сейчас выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Правоохранители пытаются узнать, чем именно поранили девочку.

– Устанавливается, чем преступник нанес раны школьнице. Проводится допрос всех причастных к происшествию лиц. Злоумышленника ищут, – сообщили редакции в УМВД по Омской области.

Что касается личности хулигана, то, по данным силовиков, девочка на допросе заявила, что ему всего 13 лет. Есть сведения, что школьница могла знать нападавшего.

Однако эта информация пока не обрела официального подтверждения. Сейчас школьницу допрашивают полиция и следователи, подробности обещают сообщить чуть позже.