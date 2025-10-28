Ткачев рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Авангарда»

Форвард перешел в «Металлург» этим летом.

metallurg.ru

Вчера, 28 октября, «Авангард» потерпел разгромное поражение от «Металлурга» со счетом 1:4. Бывший лидер омичей, а ныне форвард «лисов» Владимир Ткачев в этой встрече отметился голом в ворота «ястребов», но праздновать его не стал.

По словам нападающего, он хотел таким образом выразить уважение болельщикам родной команды.

– Не сказал бы, что особенная встреча для меня в Омске. В принципе, для меня сейчас все встречи особенные. Здесь здорово играть, отличные болельщики, а мы выполнили установку тренера и победили. Я не праздновал свой гол, потому что хотел отдать дань болельщикам, я их уважаю. Конечно, мне приятно, что они аплодировали мне и поддерживали сегодня, – цитирует слова Ткачева «Чемпионат».