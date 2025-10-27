«Магнитка» без шансов раскатала «Авангард», Ткачев забил и не праздновал

Матч завершился поражением омичей со счетом 1:4.

Сегодня, 27 октября, в Омске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Уральская команда, лидер чемпионата, ехала к «ястребам» за реваншем за недавнее домашнее поражение со счетом 1:4, а ее нападающий Владимир Ткачев впервые играл в Омске после скандального ухода в межсезонье.

Первый период начался активно. Обе команды шли в атаку, но часто допускали ошибки. В результате первыми пропустили «ястребы». На 10-й минуте Роман Канцеров открыл счет для гостей после передачи Александра Сиряцкого. До конца периода других результативных действий больше не было.

Уже в начале второго периода «Авангард» попытался отыграться и получил большинство за нарушение численного состава гостей, однако реализовать его не удалось. Гости воспользовались контратакой и удвоили свое преимущество, играя в меньшинстве: второй гол забил Никита Коротков после передачи Артема Минулина. Омичи не смирились с ситуацией и при втором удалении магнитогорцев смогли сократить отставание. Отличился Дамир Шарипзянов с передачи Никиты Серебрякова и Николая Прохоркина – счет 1:2.

На 28-й минуте, реализовав численное большинство, «Металлург» вновь увеличил преимущество: гол забил защитник Робин Пресс после передач Никиты Михайлиса и Даниила Вовченко. Чуть позже, после удаления Михаила Гуляева и Дамира Шарипзянова, точку в периоде поставил любимец омских болельщиков Владимир Ткачев, забивший после передач Пресса и Егора Яковлева – счет 1:4. Омские болельщики, несмотря на счет на табло, поздравили экс-форварда «Авангарда» аплодисментами. Он демонстративно не стал праздновать гол в ворота родной команды.

В третьем периоде отличиться не смогла ни одна из команд. У омичей был шанс сократить отставание заработанным буллитом, однако Николай Прохоркин не смог реализовать момент. Матч так и завершился со счетом 1:4.