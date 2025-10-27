«Авангард» готовится еще раз разгромить «Магнитку»

Прошлая встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу омичей.

Сегодня, 27 октября, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

В прошлый раз, встречаясь в Магнитогорске, «Авангард» разгромил соперника со счетом 5:1. Сумеют ли «ястребы» обыграть «Металлург» в этот раз, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

Напомним, что игру посетит легендарный форвард «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский. Он отправится на открытие именной хоккейной площадки и проведет автограф-сессию. Кроме того, перед матчем планируется поднятие стяга Сушинского под своды «G-Drive Арены».

Ранее сообщалось, что накануне матча «Металлург» не смог вовремя вылететь в Омск.