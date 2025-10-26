Омск-Информ
В «Авангарде» назвали еще одну причину приезда легендарного Су-33 в Омск

Бывший форвард и президент клуба устроит автограф-сессию как простой хоккеист.

Завтра, 27 октября, специальным гостем матча «Авангарда» с «Металлургом» на «G-Drive Арене» станет Максим Сушинский. Легендарный форвард Су-33 и бывший президент клуба приедет с несколькими целями.

Как ранее первым сообщал «Омск-информ» своим читателям, хоккеист отправится на открытие именной хоккейной площадки.

Кроме того, перед матчем планируется поднятие именного стяга Сушинского под своды «G-Drive Арены».

Как уточнили в клубе сегодня, также 27 октября ожидается автограф-сессия с Су-33. Прославленный хоккеист оставит подпись и сфотографируется с фанатами.

Матч с «Металлургом» запланирован на 19:30.

