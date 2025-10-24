Омск-Информ
·Спорт

Легенда омского «Авангарда» Сушинский посетит домашний матч с «Металлургом»

Фанатов может ждать автограф-сессия и поднятие стяга.

Легенда омского хоккея Максим Сушинский станет главным гостем домашнего матча «Авангарда» против магнитогорского «Металлурга», который состоится 27 октября. 

Об этом стало известно во время предыдущей домашней игры, в которой «Авангард» уступил череповецкой «Северстали» со счетом 3:4.

Точный формат участия экс-форварда омичей пока не раскрыт. Возможна автограф-сессия перед игрой, а также поднятие именного стяга под своды «G-Drive Арены». 

Напомним, что Сушинский выступал за «Авангард» с 1996 по 2000 год, затем на сезон покинул команду, но вернулся и играл за омский клуб с 2001 по 2005 год.

Алексей Новиков