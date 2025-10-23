«Авангард» красиво спас игру с «Северсталью» и отдал победу в овертайме

Матч завершился со счетом 3:4.

Сегодня, 23 октября, в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». «Ястребы» проиграли со счетом 3:4.

Обе команды действовали активно. На 11-й минуте, воспользовавшись удалением Николая Чебыкина, счет открыли хозяева. Шайбу забросил Константин Окулов с передачи Дамира Шарипзянова и Эндрю Потуральски. Несмотря на обоюдные атаки, в первом периоде голов больше не было – счет 1:0.

Во втором периоде гости сумели отыграться. На 24-й минуте отличился экс-нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт. Через пару минут «ястребы» снова вышли вперед, с передач Александра Волкова и Марселя Ибрагимова шайбу забросил Майкл Маклауд. На то, что отыграться во второй раз, у «Северстали» ушли 7 минут. На этот раз отличился Иоаннис Калдис с передачи Ильи Рейнгардта и Михаила Ильина.

В третьем периоде команды обменивались атаками, но это не приносило успеха. На 50-й минуте впервые за матч вперед вышли гости. Шайбу забросил Александр Скоренов с передачи Никиты Камалова и Данила Аймурзина. В конце матча «Авангард» заменил вратаря на шестого полевого игрока и спас игру, переведя ее в овертайм. Отличился Максим Лажуа с передач Николая Прохоркина и Дамира Шарипзянова.

В дополнительное время Иоаннис Калдис удачно открылся на передачу партнера и красиво переиграл вратаря омичей Никиту Серебрякова. Гости победили со счетом 4:3.