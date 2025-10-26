Соперник «Авангарда» «Металлург» не смог вовремя вылететь в Омск

Команде пришлось доехать до Челябинска на автобусе.

freepik.com

Пока в Омске полным ходом идет подготовка к завтрашнему домашнему матчу «Авангарда» в «G-Drive Арене», их соперник «Металлург» застрял в родном Магнитогорске. Причиной стал плотный туман, окутавший город, что сделало невозможным прямой вылет команды.

В итоге «магнитка» добиралась до Челябинска на автобусе, откуда планирует вылететь в Омск. В составе на выезд значатся бывшие форварды «ястребов» Владимир Ткачев и Сергей Толчинский.

Согласно расписанию, чартерный рейс из челябинского аэропорта Баландино компании «Аэропорт» приземлится в Омске завтра, 27 октября, в 3:15 ночи.

Ранее сообщалось, что вип-гостем завтрашнего матча станет легендарный Су-33 Максим Сушинский, который устроит автограф-сессию для омичей.