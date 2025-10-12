Омск-Информ
·Спорт

Омский «Авангард» на выезде разгромил «Магнитку»

Дубль оформил Максим Лажуа.

Сегодня, 12 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграли «Металлург» и омский «Авангард». Итоговый счет составил 5:1.

В команде «ястребов» отличились Александр Волков, Джованни Фьоре и оформивший дубль Максим Лажуа, в пустые ворота забил гол Василий Пономарев.

– Мы знали, против кого выходим на лед – это команда с шестью победами подряд. Поэтому мы готовились, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.

Роман Канцеров из «Металлурга» забросил единственную шайбу «Авангарду».

 Из Магнитогорска «Авангард» отправляется в Челябинск. Во вторник, 14 октября, смотрите трансляцию матча в 19.30.

Наталья Корнеева