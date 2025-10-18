В Омске резко подорожало образование

Платить больше придется студентам как колледжей, так и вузов.

По данным Омскстата, с нового учебного года в регионе подорожало образование в вузах и колледжах. За среднее профессиональное образование (колледжи, техникумы) в среднем придется платить на 12,7 % больше. Высшее образование в университетах и институтах стало дороже на 9,2 %.

Отметим, что цены в Омской области продолжают расти практически на все. Подорожали в этом году услуги ЖКХ и продукты.

Кроме того, готовятся поднять цены частные клиники и перевозчики. В одной из омских маршруток стоимость проезда достигнет 80 рублей.