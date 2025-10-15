Проезд в омской маршрутке подорожает до 80 рублей

Скидок для студентов и пенсионеров не будет. Школьникам разрешат платить чуть меньше.

omskinform.ru

С 1 ноября в омской маршрутке № 100 П, соединяющий левый берег Иртыша с правым, а также Омск с поселками Магистральный и Ребровка, увеличится стоимость проезда. Как сообщает «СуперОмск», билет обойдется в 80 рублей.

Эту сумму придется платить как по картам, так и наличными. Скидок для студентов и пенсионеров не будет. За 75 рублей смогут ездить школьники. Проезд между поселками Магистральный и Ребровка будет стоить 50 рублей.

Отметим, что маршрут обслуживает ИП А. И. Макаров.

Ранее стало известно, что с 1 ноября стоимость проезда повысится еще в 14 омских маршрутках. За билет придется отдать 45–50 рублей.