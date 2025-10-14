В омских маршрутках с 1 ноября снова вырастет стоимость проезда

Чувствительные изменения коснутся 14 маршрутов.

Omskinform.ru

Крупнейший омский частный перевозчик намерен повысить проезд в маршрутках. Как стало известно «Омск-информу» из собственных источников, с 1 ноября СРО «Омские перевозчики» Владимира Геворгяна повысит проезд на 14 городских маршрутах, среди которых 12 «газелей» и 2 автобуса малого класса.

Так, за проезд придется заплатить 50 рублей по карте в маршрутках:

№ 424 (пос. Николаевка – ул. Взлетная);

№ 222 (МСЧ-9 – Онкодиспансер);

№ 353 (ТЦ Лента – пос. Дальний);

№ 305 (ул. Стрельникова – ул. Авиагородок);

№ 421 (ДП-9 – пос. Николевка);

№ 394 (ул. Стрельникова – пос. Мелиораторов);

№ 386 (мкр. Амурский-2 – СМУ «Общепит»);

№ 425 (ул. Стрельникова – ОНПЗ);

№ 409 (мкр. Рябиновка – ул. Труда);

№ 68 (МСЧ-9 – Сады «Заря-2»);

№ 399 (1-я Кожевенная – Оптовый рынок);

№ 350 (Карьер – пос. Степной);

И автобусах малого класса:

№ 359 (пос. Чкаловский – Кирпичный завод);

№ 323 (ул. В. Бархатовой – ул. 3-я Железнодорожная).

При этом плата за проезд наличными останется прежней, 45 рублей.

Ранее сообщалось, что в Омске попытались решить проблему вечно забитых автобусов, добавив на маршрут одну машину.