Общество

В Омске пытаются решить проблему с вечно забитыми автобусами

Между городком Нефтяников и Амурским поселком теперь курсирует восемь автобусов.

Мэр Омска Сергей Шелест поручил департаменту транспорта принять меры по оптимизации транспортного обслуживания между городком Нефтяников и Амурским поселком. Для этого пустят дополнительные автобусы.

– Учитывая многочисленные обращения омичей, в том числе поступающие в ходе личных приемов, дал поручение департаменту транспорта об улучшении транспортного обслуживания городка Нефтяников с Амурским поселком, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

С сегодняшнего дня маршрут № 83 обслуживает дополнительный автобус большого класса. Общее количество транспортных средств увеличилось с семи до восьми единиц.

Как уточнил Шелест, это изменение позволило снизить интервалы движения автобуса. Теперь транспорт будет ходить каждые 18 минут вместо прежних 22 минут.

Ранее сообщалось, что омские маршрутки решили массово заменить на автобусы.

Мария Филимонова