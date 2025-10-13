В Омске вновь начали дорожать яйца и гречка

Рост цен наблюдался с 29 сентября по 6 октября.

Шедеврум

По данным ресурса федерального Минфина «Ай мониторинг», в Омской области снова изменились цены на продукты. С 29 сентября по 6 октября подорожали куриные яйца и гречневая крупа.

Десяток яиц подорожал на 2,49 рубля и теперь стоит 80,38 рубля. Гречка выросла в цене на 0,92 рубля. Теперь килограмм стоит 52,17 рубля.

Ранее сообщалось, что в Омске изменились цены на услуги ЖКХ. Они теперь выше, чем в среднем в Сибири, а электроэнергия побила среднее значение по России.