Виноваты майнеры? Тарифы ЖКХ в Омске теперь выше, чем в среднем по России

Электричество опередило даже среднее значение по стране.

omskinform.ru

По данным сервиса «Ай мониторинг» на 22 сентября, тарифы ЖКХ в Омской области оказались выше, чем в среднем по Сибири. Водоснабжение дороже на 2,45 рубля, водоотведение – на 3 рубля, отопление – на 440 рублей, горячее водоснабжение – на 3 рубля, электроснабжение – на 193 рубля.

Отметим, что электроснабжение в Омске оказалось еще и дороже, чем в среднем по России. Разница в тарифах превышает 8 рублей за 100 кВт⋅ч.

По данным на 29 сентября, в Омской области кубометр холодной воды стоит 38 рублей, месяц горячей воды для одного человека – 181 рубль, отопление – 2913 рублей, а 100 кВт⋅ч электричества – 549 рублей.

Ранее сообщалось, что ТЭЦ-4 незаконно майнила биткоины, что привело к незаконному повышению тарифа на электроэнергию для горожан.