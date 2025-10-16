«Работы закончены»: власти Омска заявили об отсутствии подтопления в Осташково

При этом местные жители утверждают, что вода до сих пор стоит на улицах микрорайона.

@GigaChat

Жительница Октябрьского округа Омска обратилась к губернатору через социальные сети с вопросом о сроках отвода воды с затопленных участков в микрорайоне Осташково. Ситуацию прокомментировали в администрации Омского района. Власти заявили, что ситуация урегулирована, а откачка воды успешно проведена.

– В настоящий момент работы по откачке воды на указанной вами территории проведены. Скопления воды на участках нет. Вопрос по судебному решению о строительстве системы водоотведения ТГК-11 находится на особом контроле у прокуратуры, – отметили в администрации.

При этом, по словам местной жительницы, территория остается подтопленной, особенно участок СНТ «Сибирский садовод-4».

– В СНТ «Сибирский садовод-4» вода стоит прямо на асфальте такая, что от остановки «Полет-2» до СНТ без сапог не дойти, не говоря уже до дачи, – возмутилась омичка.

В администрации района опровергли эти слова. Выяснилось, что работы по откачке воды проводились неделю назад.

– Работы по откачке воды проводились с подключением трех водосборных помп. Работы были закончены 10 октября из-за погодных условий. Скопления воды на участках не наблюдалось, – говорится в сообщении.

Напомним, что дачи в Осташково интенсивно затапливает уже второй год. Межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд, доказав, что территорию топит золоотвал ТЭЦ-5, принадлежащий компании «ТГК-11». Однако позже дачники нашли бесхозную трубу, из которой несколько месяцев текла вода.

Ранее сообщалось, что ТГК-11 собирается потратить на юридические консультации по этому делу 14 млн рублей. Компания пытается оспорить решение суда в апелляционных инстанциях.