ТГК-11 потратит миллионы на суды из-за затопленных дач в Осташково

Компания намерена оспорить решение суда, обязывающее ее устранить проблему с подтоплениями.

Омская ТГК-11 выделила крупную сумму денег на оплату юридических услуг. Причина выделения средств связана с судебным делом, согласно которому суд обязал компанию решить проблему с затопленными участками в Осташково.

ТГК-11 потратит на консультации 14 млн рублей, сообщается в соцсетях. Компания не собирается откачивать воду из затопленных дач и пытается оспорить это дело в судах других инстанций.

Напомним, что дачи в Осташково интенсивно затапливает уже второй год. Межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд, доказав, что территорию топит золоотвал ТЭЦ-5, принадлежащий компании «ТГК-11». Однако позже дачники нашли ничейную трубу, из которой несколько месяцев текла вода.