ТГК-11 потратит миллионы на суды из-за затопленных дач в Осташково

Омская ТГК-11 выделила крупную сумму денег на оплату юридических услуг. Причина выделения средств связана с судебным делом, согласно которому суд обязал компанию решить проблему с затопленными участками в Осташково.
ТГК-11 потратит на консультации 14 млн рублей, сообщается в соцсетях. Компания не собирается откачивать воду из затопленных дач и пытается оспорить это дело в судах других инстанций.
Напомним, что дачи в Осташково интенсивно затапливает уже второй год. Межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд, доказав, что территорию топит золоотвал ТЭЦ-5, принадлежащий компании «ТГК-11». Однако позже дачники нашли ничейную трубу, из которой несколько месяцев текла вода.
Бывший технический директор ТГК-11 Владимир Сосков также угодил под суд. Его обвиняют в откладывании ремонта оборудования, находившегося в критическом состоянии. Это привело к авариям на ТЭЦ-5 в декабре 2023 года, остановке деятельности 11 детсадов и приостановке занятий в 18 школах трех городских округов Омска. Жители две недели испытывали проблемы с отоплением, поступило более тысячи жалоб, а температура в квартирах не превышала +11–18 °C, что значительно ниже санитарных требований.